Icon

هل يمكن التنبؤ بـ الزلازل؟ المسند يجيب Icon تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية Icon ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض Icon 11 خطوة لمواجهة الزلازل أثناء التواجد بالمنزل Icon بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين Icon مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا Icon توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا Icon الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد Icon زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يجب البقاء في الداخل وحماية الرأس

11 خطوة لمواجهة الزلازل أثناء التواجد بالمنزل

2023-02-07 الساعة 1:43
11 خطوة لمواجهة الزلازل أثناء التواجد بالمنزل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوصى مجموعة من الخبراء ببعض الخطوات التي يمكن اتباعها عد وقوع الزلازل، لاسيما وأن ارتكاب بعض الأخطاء قد يعرقل مهمة الإنقاذ ويقلل احتمال النجاة من موت محقق.

وبحسب ما ذكرت منصة “gerprepared” الكندية المختصة في إرشادات الطوارئ والكوارث، فإن التعامل مع الزلازل يقتضي معرفة خطوات ضرورية لتفادي الأسوأ، مشيرة إلى أن هناك خطوات ينبغي القيام بها بشكل مسبق، ولاسيما في الدول التي تقع في مناطق معروفة بالنشاط الزلزالي، مثل جنوب شرق آسيا، وفقًا لما نقلته “سكاي نيوز عربية”.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضباب ورياح نشطة تحجب الرؤية على 9 مناطق

Img

فيسبوك يعيد خاتمًا نادرًا لصاحبه بعد 34 عامًا

خطوات ضرورية داخل المنزل

– ابق في داخل البيت، ولا تخرج، تفاديًا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

– اختبئ تحت أثاث صلب مثل الطاولة أو المكتب.

– احرص على حماية رأسك بدرجة أولى، أو النصف العلوي من الجسم، تفاديًا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

– تحرك حيثما تحركت تلك الأشياء إلى حين أن تتأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت.

– إذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته، فعليك أن تقف منتصبًا أمام الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق.

– في حال كنت داخل مركز تجاري كالمول، أسرع نحو أقرب محل، وابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة.

– إذا كان الشخص على كرسي متحرك لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ينصحه الخبراء بأن يجعل الكرسي في حالة “قفل” حتى لا يتحرك، فيما ينبغي أن يضع يديه وذراعيه حول الرأس.

– الحرص على تثبيت الأغراض بشكل قوي في البيت، مثل التلفزيون والرفوف، حتى لا تقع بسهولة في حال وقوع زلزال.

– المسارعة إلى إصلاح أي تشققات قد تظهر في ركن من أركان البيت، تفاديًا لأن تنهار بسرعة في حال وقوع كارثة.

– لا تقم بتعليق لوحات أو ديكورات فوق سرير النوم.

– إبقاء الأشياء القابلة للاشتعال بعيدًا عن مصادر الحرارة.

خطوات خارج المنزل

وفي حال وقع زلزال وأنت في الخارج، احرص على الآتي:

– ابتعد عن الأنقاض والجدران المتصدعة حتى لا تقع عليك في أي لحظة.

– اذهب إلى المناطق المفتوحة، بعيدًا عن المباني.

– إذا كنت وسط حشد من الناس، فاحرص على أن تبتعد حتى لا يدوسوا عليك، في حال أصيبوا بالفزع وتحركوا، بشكل مفاجئ.

وإذا كنت داخل سيارة لحظة وقوع الزلزال:

– اتجه نحو مكان آمن، وتأكد من أنك لا تعرقل الطريق، ولاسيما أن سيارات الإنقاذ ستحضر إلى المكان.

– تجنب عبور الجسور والأنفاق والأماكن التي قد تنهار في أي لحظة.

– أوقف محرك السيارة في منطقة مفتوحة، وابق في الداخل.

– ضع علامة طلب المساعدة على النافذة إذا كنت تحتاج إلى ذلك.

– إذا كنت داخل حافلة، ابق في مقعدك إلى أن تتوقف المركبة بشكل كامل.

– احرص على تغطية رأسك والرقبة بالذراع، تفاديًا لسقوط أي أشياء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...

السعودية اليوم
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

الرياضة
المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...
السعودية اليوم

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...

السعودية اليوم
خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير
الرياضة

خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير

الرياضة
الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...
السعودية اليوم

الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك

السعودية اليوم
وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...
السعودية اليوم

وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...

السعودية اليوم
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار