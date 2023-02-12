Icon

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة Icon تعليق التدريب الحضوري في تقني الشمالية اليوم Icon الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق لـ14 يومًا Icon توقعات بطقس غير مستقر يضرب مصر خلال ساعات Icon ياسر المسحل: لا أستفيد من منصبي الجديد بالفيفا والفائدة لقارة آسيا Icon تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا بسبب تقارير الأرصاد Icon تمديد معرض نور الرياض من الشعاع إلى الشغف حتى 10 مارس Icon أول تعليق من هاري كين بعد إنجازه الخرافي أمام مانشستر سيتي Icon تعرض آلاف خوادم الكمبيوتر لهجوم قرصنة عالمي Icon جامعة الجوف تحول الدراسة عن بعد غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الدورة العاشرة لعام 2022

12 فائزًا بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز

2023-02-05 الساعة 11:19
12 فائزًا بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن فوز 12 مرشحًا “جهات وأفراد” في الدورة العاشرة من الجائزة لعام 2022م، والتي انطلقت مؤخرًا في أكتوبر الماضي تحت عنوان الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي، تماشيًا من الجائزة مع مستهدفات الوطن.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعليق التدريب الحضوري في تقني الشمالية اليوم

Img

لحظة انفجار مجفف شعر في محل حلاقة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل عضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية، والأمين العام للجائزة البروفيسور فهد المغلوث وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الاجتماعي، وذلك في قاعة باريس بفندق فورسيزون.

إنجازات وطنية

واستهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من الأمير سعود بن فهد بالحضور، وقال: تعودنا أن نحتفل معكم سنويًّا بإنجازات وطنية وإنسانية تعكس ثقافة هذا الوطن الكبير المعطاء وإنسانية أبنائه التي لا تعرف حدود، من أجل تحقيق أهداف الوطن والرؤية الطموحة، واليوم وفي ذكرى مرور 10 أعوام على إنشاء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي وبعد إطلاق دورتها العاشرة وانتهاء الترشح لها، يسرنا أن نعلن عن أسماء الفائزين بالجائزة، والتي سوف يعلنها الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، مقدمًا تهنئته للفائزين.

بعده أوضح الدكتور المغلوث خلال كلمته أنه تم استقبال طلبات الترشيح ولمدة 83 يومًا، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة عن طريق الموقع 640 طلبًا، وتم معالجة الطلبات خلال ثلاث لجان: لجنة الفرز والتدقيق- انتقل منها 164 طلبًا بنسبة 26%-، ولجنة التقييم العلمي الأولى- انتقل منها 131 طلبًا بنسبة 19%-، وبعد تحديد الجهات المرشحة المستحقة للزيارات الميدانية والاطلاع على أعمالها عن كثب وبشكل مباشر، وبعد التأكد من التأثير المباشر لتلك الأعمال على حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتحقيقها لأهداف العمل الاجتماعي التي تسعى الجائزة لترسيخها؛ فقد تم إجماع لجان التحكيم على فوز 12 مرشحًا.

أسماء الفائزين

ثم أعلن المغلوث أسماء الفائزين في الفروع الستة، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفة كل من: هيئة التراث بوزارة الثقافة عن برنامج مبادرة- البيوت الحرفية- ووزارة الاتصالات عن برنامج- تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية- وفي فرع التميز في الوقف الإسلامي منحت مناصفة لأوقاف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام-إنسان- عن وقف كفالة دائمة بصندوق إنسان الوقفي، ووقف جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة عن وقف نخيل اليتامى، وفي فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي، فاز مناصفة بها مؤسسة مجتمع جميل الأهلية عن برنامج مجتمع جميل والجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى– عناية- عن برنامج العيادات الاستشارية التطوعية، ونال في فرع رواد العمل الاجتماعي مناصفةً كلٌّ من المهندس عثمان بن حمد الخويطر والشيخ محمد مرعي آل خريم، وأما في فرع المسؤولية الاجتماعية فمُنِحت مناصفةً بين كلٍّ من شركة الفوزان القابضة عن برنامج مجموعة مبادرات نوعية ضمن برنامج الفوزان لخدمة المجتمع وشركة صالح حسين آل سلامة عن برنامج دعم المشاريع غير الربحية، وأخيرًا في فرع الاستدامة البيئية فمُنِحت الجائزة مناصفةً بين كلٍّ من: معرض مشكاة عن برنامج معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة ومؤسسة عالم صافولا عن برنامج نُقدّرها.

واختتم المغلوث أن الجائزة تُثمّن هذه المشاركات الثرية للجهات المرشحة وتُقدر عطاءاتها المجتمعية لتتمنى لها التوفيق والنجاح، كما تتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في المرات القادمة، وتُثمن الجائزة دور مجلس الأمناء على دعمه المتواصل، وتشكر كل من ساهم في إنجاح الدورة من عاملين ولجان تحكيم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم