12 فائزًا بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن فوز 12 مرشحًا “جهات وأفراد” في الدورة العاشرة من الجائزة لعام 2022م، والتي انطلقت مؤخرًا في أكتوبر الماضي تحت عنوان الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي، تماشيًا من الجائزة مع مستهدفات الوطن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل عضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية، والأمين العام للجائزة البروفيسور فهد المغلوث وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الاجتماعي، وذلك في قاعة باريس بفندق فورسيزون.

إنجازات وطنية

واستهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من الأمير سعود بن فهد بالحضور، وقال: تعودنا أن نحتفل معكم سنويًّا بإنجازات وطنية وإنسانية تعكس ثقافة هذا الوطن الكبير المعطاء وإنسانية أبنائه التي لا تعرف حدود، من أجل تحقيق أهداف الوطن والرؤية الطموحة، واليوم وفي ذكرى مرور 10 أعوام على إنشاء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي وبعد إطلاق دورتها العاشرة وانتهاء الترشح لها، يسرنا أن نعلن عن أسماء الفائزين بالجائزة، والتي سوف يعلنها الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، مقدمًا تهنئته للفائزين.

بعده أوضح الدكتور المغلوث خلال كلمته أنه تم استقبال طلبات الترشيح ولمدة 83 يومًا، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة عن طريق الموقع 640 طلبًا، وتم معالجة الطلبات خلال ثلاث لجان: لجنة الفرز والتدقيق- انتقل منها 164 طلبًا بنسبة 26%-، ولجنة التقييم العلمي الأولى- انتقل منها 131 طلبًا بنسبة 19%-، وبعد تحديد الجهات المرشحة المستحقة للزيارات الميدانية والاطلاع على أعمالها عن كثب وبشكل مباشر، وبعد التأكد من التأثير المباشر لتلك الأعمال على حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتحقيقها لأهداف العمل الاجتماعي التي تسعى الجائزة لترسيخها؛ فقد تم إجماع لجان التحكيم على فوز 12 مرشحًا.

أسماء الفائزين

ثم أعلن المغلوث أسماء الفائزين في الفروع الستة، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفة كل من: هيئة التراث بوزارة الثقافة عن برنامج مبادرة- البيوت الحرفية- ووزارة الاتصالات عن برنامج- تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية- وفي فرع التميز في الوقف الإسلامي منحت مناصفة لأوقاف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام-إنسان- عن وقف كفالة دائمة بصندوق إنسان الوقفي، ووقف جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة عن وقف نخيل اليتامى، وفي فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي، فاز مناصفة بها مؤسسة مجتمع جميل الأهلية عن برنامج مجتمع جميل والجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى– عناية- عن برنامج العيادات الاستشارية التطوعية، ونال في فرع رواد العمل الاجتماعي مناصفةً كلٌّ من المهندس عثمان بن حمد الخويطر والشيخ محمد مرعي آل خريم، وأما في فرع المسؤولية الاجتماعية فمُنِحت مناصفةً بين كلٍّ من شركة الفوزان القابضة عن برنامج مجموعة مبادرات نوعية ضمن برنامج الفوزان لخدمة المجتمع وشركة صالح حسين آل سلامة عن برنامج دعم المشاريع غير الربحية، وأخيرًا في فرع الاستدامة البيئية فمُنِحت الجائزة مناصفةً بين كلٍّ من: معرض مشكاة عن برنامج معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة ومؤسسة عالم صافولا عن برنامج نُقدّرها.

واختتم المغلوث أن الجائزة تُثمّن هذه المشاركات الثرية للجهات المرشحة وتُقدر عطاءاتها المجتمعية لتتمنى لها التوفيق والنجاح، كما تتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في المرات القادمة، وتُثمن الجائزة دور مجلس الأمناء على دعمه المتواصل، وتشكر كل من ساهم في إنجاح الدورة من عاملين ولجان تحكيم.