13 ألف قتيل حصيلة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

وصل عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا إلى 13 ألف قتيل حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة لاسيما مع استمرار فرق الدفاع المدني في البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وبحسب ما ذكرت “قناة العربية” فإن عمليات البحث عن ناجين تواجه عراقيل لاسيما في الشمال السوري بسبب نقص المعدات وصعوبة إيصال المساعدات للمناطق المتضررة.

آلاف الضحايا

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثًا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّرًا آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى التي تم الإعلان عنها.