15 رقمًا يلخص مشروع المربع الجديد

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، اليوم، إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض.

أرقام في المشروع

وترصد “المواطن” فيما يلي أبرز 15 رقمًا يلخص المشروع الجديد:

-أكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية

-على مساحة تتجاوز 19 كم²، على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، وبمساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان.

-يوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1,8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

-محيط المشروع لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام.

-يبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريبًا.

-أيقونة المكعب تجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض وستكون بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.

-سيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال.

-سيعمل المشروع على استحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.