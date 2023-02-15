Icon

التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والعدالة Icon إدارة التواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع تشارك في برنامج التعايش الإعلامي بقطر Icon تغريم دجى جدة للمقاولات 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة في مشروع صالة القدوم بمطار عرعر Icon وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon تقارير: ميسي يرفض الانضمام لـ برشلونة أو الهلال ويحدد ناديه الجديد Icon مساعدات الإغاثة السعودية تصل الشمال السوري غدًا Icon السجن 5 سنين وغرامة 5 ملايين عقوبة تزوير أي سجل إلكتروني Icon السديس يشيد بالجهود الإعلامية وتطورها في رئاسة الحرمين Icon صور فضائية مذهلة للصدع الكبير في تركيا Icon مقطع فيديو يُبرئ عبد الرزاق حمد الله من تهمة إساءته للاعب العدالة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيعمل على استحداث 334 ألف فرصة عمل

15 رقمًا يلخص مشروع المربع الجديد

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
15 رقمًا يلخص مشروع المربع الجديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، اليوم، إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض.

أرقام في المشروع

وترصد “المواطن” فيما يلي أبرز 15 رقمًا يلخص المشروع الجديد:

قد يهمّك أيضاً
Img

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني

Img

نادي برشلونة يفلت من العقوبة في قضية الفساد!

-أكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية

-على مساحة تتجاوز 19 كم²، على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، وبمساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان.

-يوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1,8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

-محيط المشروع لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام.

-يبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريبًا.

-أيقونة المكعب تجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض وستكون بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.

-سيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال.

-سيعمل المشروع على استحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم