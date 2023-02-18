18 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس حاسب آلي.

– محلل ومصمم نظم.

– مقدم طعام (عدد 5 وظائف).

– فني ميكانيكي (عدد وظيفتين).

– فني كهربائي.

– فني حاسب آلي.

– فني تبريد وتكييف (عدد 3 وظائف).

– طباخ (عدد وظيفتين).

– أخصائي سلامة.

– سباك.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)