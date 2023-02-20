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تتضمن بريدة وعنيزة

20 يومًا على انتهاء التسجيل في الأراضي البيضاء بالقصيم

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
20 يومًا على انتهاء التسجيل في الأراضي البيضاء بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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أعاد نظام رسوم الأراضي البيضاء، التذكير، بأنه يتبقى 20 يومًا على انتهاء مدة التسجيل النظامي للمرحلة الأولى من الرسوم بمنطقة القصيم.

تفاصيل التسجيل

وقال نظام الأراضي البيضاء على حسابه بموقع “تويتر”، أن التسجيل بالمرحلة الأولى في القصيم يتضمن بريدة وعنيزة، داعيًا أصحاب الأراضي إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء المهلة المقررة.

وأشار إلى أن التسجيل يتم من خلال الرابط التالي (هنا).

وأضاف أن أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء تتضمن تعزيز المعروض العقاري، توفير الأراضي بسعر مناسب، والحد من الاحتكار.

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