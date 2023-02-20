20 يومًا على انتهاء التسجيل في الأراضي البيضاء بالقصيم

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أعاد نظام رسوم الأراضي البيضاء، التذكير، بأنه يتبقى 20 يومًا على انتهاء مدة التسجيل النظامي للمرحلة الأولى من الرسوم بمنطقة القصيم.
وقال نظام الأراضي البيضاء على حسابه بموقع “تويتر”، أن التسجيل بالمرحلة الأولى في القصيم يتضمن بريدة وعنيزة، داعيًا أصحاب الأراضي إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء المهلة المقررة.
وأشار إلى أن التسجيل يتم من خلال الرابط التالي (هنا).
وأضاف أن أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء تتضمن تعزيز المعروض العقاري، توفير الأراضي بسعر مناسب، والحد من الاحتكار.