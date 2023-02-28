250 ألف ريال غرامة انتهاك الملكية الفكرية

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أكد المفتش أول بالملكية الفكرية فهد آل صمع، أن غرامات منتهكي الملكية الفكرية تصل إلى 250 ألف ريال.
فيديو | المفتش أول بالملكية الفكرية فهد آل صمع: غرامات تصل إلى 250 ألف ريال وإغلاق المنشأة لمنتهكي الملكية الفكرية#الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/HbgK3rO54E
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 27, 2023
وقال آل صمع خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إن الغرامات بحق منتهكي تلك الحقوق تصل إلى 250 ألف ريال وإغلاق المنشأة لمدة شهرين.
وتابع: أنه تم حجب 317 موقعًا إلكترونيًّا مخالفًا لأنظمة الملكية الفكرية في المملكة خلال شهر يناير، مشيرًا إلى أن استقبال ومعالجة طلبات الحجب من أصحاب الحقوق يتم خلال ساعتين.
واستطرد: العقوبات تتضمن أيضًا السجن لمدة ستة أشهر مع تغليظ هذه العقوبات في حال تكرار الانتهاكات، مع مصادرة جميع المصنفات حال العثور عليها.