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تم حجب 317 موقعًا إلكترونيًّا مخالفًا

250 ألف ريال غرامة انتهاك الملكية الفكرية

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
250 ألف ريال غرامة انتهاك الملكية الفكرية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المفتش أول بالملكية الفكرية فهد آل صمع، أن غرامات منتهكي الملكية الفكرية تصل إلى 250 ألف ريال.

وقال آل صمع خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إن الغرامات بحق منتهكي تلك الحقوق تصل إلى 250 ألف ريال وإغلاق المنشأة لمدة شهرين.

حجب 317 موقعًا إلكترونيًّا

وتابع: أنه تم حجب 317 موقعًا إلكترونيًّا مخالفًا لأنظمة الملكية الفكرية في المملكة خلال شهر يناير، مشيرًا إلى أن استقبال ومعالجة طلبات الحجب من أصحاب الحقوق يتم خلال ساعتين.

واستطرد: العقوبات تتضمن أيضًا السجن لمدة ستة أشهر مع تغليظ هذه العقوبات في حال تكرار الانتهاكات، مع مصادرة جميع المصنفات حال العثور عليها.

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