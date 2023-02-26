Icon

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام Icon قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت Icon أمطار وسحب رعدية وتساقط الثلوج وصقيع على 8 مناطق Icon نجوم ريال مدريد يحتفلون بخامس ألقابهم في كأس العالم للأندية Icon الهلال يحتفل بوصافة كأس العالم للأندية في بوليفارد رياض سيتي اليوم Icon جانب من تتويج الهلال بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية Icon لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى Icon مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية Icon فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين  Icon ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نداء عاجل لجمع 42.8 مليون دولار

26 مليون شخص حصيلة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
26 مليون شخص حصيلة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذرة من تضرر عشرات المستشفيات.

حصيلة القتلى

وتخطت حصيلة قتلى الزلزال 25 ألفًا، فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس السبت، نداءً عاجلاً لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

Img

13 ألف قتيل حصيلة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

وكانت المنظمة قد حررت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وكانت قد أفادت بأن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 23 مليون شخص. لكن هذا العدد ارتفع السبت إلى 26 مليونًا، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليونًا في تركيا و11 مليونًا في سوريا.

الأكثر عرضة للخطر

ويعتبر أكثر من 5 ملايين من بين الأكثر عرضة للخطر، وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل. وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4 آلاف مبنى في الزلزال، وتعرض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.

وفي سوريا حيث النظام الصحي متداع من جراء حرب بدأت في العام 2011، تعرّضت 20 منشأة صحية على الأقل في شمال غرب البلاد، بينها 4 مستشفيات، لأضرار.

صعوبة الوضع

يفاقم هذا الوضع صعوبة تقديم المساعدات لعشرات آلاف الأشخاص الذين أصيبوا في الكارثة. ومع تدفّق المصابين بصدمات على أقسام الطوارئ، حذرت منظمة الصحة العالمية من تعطل حاد لخدمات صحية أساسية.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن هناك حاجة ماسة لتقديم الرعاية الفورية للمصابين بصدمات، والرعاية التأهيلية لمراحل ما بعد الصدمة، والأدوية الأساسية، والوقاية لمنع تفشي الأمراض والسيطرة عليها وتلقي رعاية صحية ذهنية.

إنقاذ الأرواح

وأشارت الوكالة إلى أن هدف منظمة الصحة العالمية هو إنقاذ الأرواح بعد الكارثة مباشرة، والتقليل إلى أدنى حد من عواقبها الصحية في نهاية المطاف، بما في ذلك الصحة الذهنية، وإعادة توفير الخدمات الصحية الأساسية سريعا لجميع السكان المتضررين من الزلزال.

وأعلنت المنظمة أنها نقلت جوًا 37 طنًا متريًا من إمدادات معالجة الصدمات والجراحات الطارئة إلى تركيا الخميس، وأوصلت 35 طنا متريا إلى سوريا، الجمعة.

وأشارت إلى أن هذه الإمدادات المنقذة للحياة ستستخدم لمعالجة 100 ألف شخص بالإضافة إلى إجراء 120 ألف عملية جراحية طارئة في كلا البلدين. ويُرتقب وصول رحلة ثالثة محمّلة إمدادات مماثلة إلى سوريا الاثنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...
حصاد اليوم

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض
العالم

واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض

العالم
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
وظائف

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف
لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية
العالم

لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية

العالم
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...
غرائب

مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...

غرائب
الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي
العالم

الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

وظائف