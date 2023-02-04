4 أرقام مميزة لـ طارق حامد مع الاتحاد

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يُقدم النجم المصري طارق حامد مستوى مميزًا مع الاتحاد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام طارق حامد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث يتصدر أكثر من قائمة مميزة مع العميد.
ويُعد طارق حامد الأكثر لمسًا للكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ1092 مرة، والأكثر منحًا للتمريرات الناجحة بـ874 تمريرة، والأكثر تدخلًا على الكرة بـ29 مرة، كما أنه الأكثر افتكاكًا للكرة بـ18 مرة.
على الجانب الآخر، لعب الاتفاق ضد الاتحاد بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في مواصلة سلسلة انتصاراته، وفاز بثلاثة أهداف دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة، ليتقدم إلى المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.