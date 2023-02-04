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4 أرقام مميزة لـ طارق حامد مع الاتحاد

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
4 أرقام مميزة لـ طارق حامد مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم المصري طارق حامد مستوى مميزًا مع الاتحاد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

طارق حامد يتألق

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام طارق حامد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث يتصدر أكثر من قائمة مميزة مع العميد.

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طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

ويُعد طارق حامد الأكثر لمسًا للكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ1092 مرة، والأكثر منحًا للتمريرات الناجحة بـ874 تمريرة، والأكثر تدخلًا على الكرة بـ29 مرة، كما أنه الأكثر افتكاكًا للكرة بـ18 مرة.

طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

فوز الاتحاد ضد الاتفاق

على الجانب الآخر، لعب الاتفاق ضد الاتحاد بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في مواصلة سلسلة انتصاراته، وفاز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة، ليتقدم إلى المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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