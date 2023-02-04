4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

دعا الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى اتباع عدد من الإرشادات الوقاية عند وجود تسرب للغاز داخل المنزل.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”إنفوجراف توعوي أكد من خلاله عدم استخدام أيّ مصادر تتسبب في حدوث شرر عند تسرب الغاز.

خطوات وقائية

1ـ تجنب استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات وأي مصدر للشرر.

2ـ إخراج جميع الأشخاص من المكان.

3ـ قفل صمام الغاز بإحكام.

4ـ فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.