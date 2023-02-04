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بعد حصوله على المركز الثاني بمونديال الأندية

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
المواطن - محمد سمعه

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أنعش نادي الهلال خزائنه بالحصول على مبلغ مالي 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك بعد حصوله على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022 لكرة القدم التي أُقيمت في المغرب.

وحصل ريال مدريد الإسباني بطل المسابقة على مبلغ 5 ملايين دولار، بينما نال أزرق الرياض الوصيف 4 ملايين دولار، بينما حصل فلامنجو البرازيلي صاحب المركز الثالث مليونين ونصف المليون دولار، أما الأهلي المصري صاحب المركز الرابع فحصل على مليوني دولار، الوداد البيضاوي المغربي خامسًا فحصل على مليون ونصف المليون دولار، سياتل الأمريكي سادسًا فنال مليون دولار، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي حصل على المركز السابع بالبطولة ونال 500 ألف دولار.

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حفل تكريم نجوم الهلال 

وحضرت جماهير هلالية غفيرة مساء اليوم الأحد، حفل تكريم نجوم أزرق الرياض الذي أُقيم في مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد الرياض سيتي، وذلك بعد حصولهم على المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

تكريم نجوم الهلال - كاريلو

وأحيا الحفل غنائيًّا كل من المطربين “ماجد المهندس وراشد الفارس وفؤاد عبدالواحد”، حيث قاموا بغناء مجموعة كبيرة من الأغاني المهداة لنادي الهلال مع تفاعل جماهيري كبير احتفاءً بإنجاز أزرق الرياض كأول نادٍ سعودي يحصل على ميدالية في مونديال الأندية منذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى في عام 2000.

تكريم نجوم الهلال - سلمان الفرج

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