4 نصائح قبل شراء عقار جديد

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أوضح الخبير العقاري ماجد الحارثي، عدة نصائح لمن يريد شراء عقار في الوقت الحالي، سواء كان كاش أو تقسيط.
التفاوض والقوة الشرائية..
الخبير العقاري ماجد الحارثي يوجه نصائح لكل من يريد شراء عقار في الوقت الحالي #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qTlS0kofv8قد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 14, 2023
وقال الحارثي خلال لقائه مع برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية: إن من يريد شراء العقار كاش لن يفرق معه ارتفاع أو انخفاض الأسعار لأنه يملك القدرة المالية، ولن يلجأ إلى البنوك.
وأضاف: أن فئة التقسيط، يجب ألا يتجاوز الجزء المستقطع 40% من قيمة الراتب، بخلاف التفاوض مع البائع وعدم الاستسلام للسعر المحدد.
وتابع: أنه يجب تقييم العقار، وأن يكون معه إتمام بناء، وشهادة ضمان إذا كان يتبع النظام الجديد في البناء.
وأكد أن المفاوضات بين المشتري والبائع تؤتي ثمارها، وهناك من يخفض 5 و10% من قيمة العقار.