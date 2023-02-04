4 نصائح قبل شراء عقار جديد

أوضح الخبير العقاري ماجد الحارثي، عدة نصائح لمن يريد شراء عقار في الوقت الحالي، سواء كان كاش أو تقسيط.

القدرة المالية

وقال الحارثي خلال لقائه مع برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية: إن من يريد شراء العقار كاش لن يفرق معه ارتفاع أو انخفاض الأسعار لأنه يملك القدرة المالية، ولن يلجأ إلى البنوك.

النصائح

وأضاف: أن فئة التقسيط، يجب ألا يتجاوز الجزء المستقطع 40% من قيمة الراتب، بخلاف التفاوض مع البائع وعدم الاستسلام للسعر المحدد.

وتابع: أنه يجب تقييم العقار، وأن يكون معه إتمام بناء، وشهادة ضمان إذا كان يتبع النظام الجديد في البناء.

وأكد أن المفاوضات بين المشتري والبائع تؤتي ثمارها، وهناك من يخفض 5 و10% من قيمة العقار.