5 أرقام مميزة تُحفز النصر ضد الفتح

تترقب الجماهير مباراة الفتح ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد النصر عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

النصر يسعى للفوز

ويسعى النصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحقيق أكثر من رقم مميز، حيث إنه سيستعيد صدارة دوري روشن السعودي مجددًا، بعد تراجعه للوصافة عقب فوز الشباب بالأمس، والتتويج بلقب بطل الشتاء مع نهاية الدور الأول.

وسيصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى 36 نقطة في حالة فوزه اليوم، محققًا بذلك أعلى رصيد يصل إليه الفريق ضمن منافسات الدور الأول في دوري المحترفين منذ زيادة عدد الفرق لـ16.

وسيفض العالمي شراكته مع الشباب، وينفرد بصدارة قائمة الأكثر انتصارات، حيث حقق كل منهما الفوز 10 مرات، كما أن حفاظه على نظافة الشباك ضد الفتح، سيُعزز تواجده في المركز الأول بقائمة الأقوى دفاعيًا.

كما أن النصر سيصل للمباراة رقم 10 بشباك نظيفة، كأعلى فريق يحقق هذا المعدل في عهد دوري المحترفين، ويكسر رقم العالمي مع البرتغالي روي فيتوريا، الذي لم يستقبل أهدافًا في 6 مباريات بالدور الأول موسم 2019/ 2020.