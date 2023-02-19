50 % خصم على رسوم عبور جسر الملك فهد للطلاب

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طرحت مؤسسة جسر الملك فهد بطاقة خصم للطلاب بعدة مزايا.
وأوضحت المؤسسة، في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر، أن البطاقة تسمى مسار الطلاب وتعطي حاملها 4 مزايا، هي: