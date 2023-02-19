Icon

14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا Icon ميتا تتيح توثيق الفيسبوك وانستجرام بمقابل شهري Icon 50 % خصم على رسوم عبور جسر الملك فهد للطلاب Icon موسكو تتهم أوكرانيا والأوروبيين بالتحضير لاستفزاز خطير Icon تشكيلة الشباب لمواجهة ناساف الأوزبكي Icon استمتع بالشعاب المرجانية والحياة البحرية في لوست وورلد Icon تفاصيل إصابة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان وليل Icon ضبط 328 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر بطاقة مسار الطلاب

50 % خصم على رسوم عبور جسر الملك فهد للطلاب

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
50 % خصم على رسوم عبور جسر الملك فهد للطلاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طرحت مؤسسة جسر الملك فهد بطاقة خصم للطلاب بعدة مزايا.

قد يهمّك أيضاً
Img

سهم البنك العربي يعوض خسائره

Img

توصيات بهدم أكثر من 387 ألف مبنى متضرر بسبب زلزال تركيا

وأوضحت المؤسسة، في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر، أن البطاقة تسمى مسار الطلاب وتعطي حاملها 4 مزايا، هي:

  • مسار سريع لدفع الرسوم وإنهاء الإجراءات.
  • 50% تخفيض لرسوم عبور الجسر.
  • متاحة للمواطنين والمقيمين.
  • سرعة الإصدار والتجديد عبر التطبيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
الرياضة

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

الرياضة
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
العالم

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

العالم
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...
العالم

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...

العالم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...
السعودية اليوم

خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

وظائف
نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

السعودية اليوم