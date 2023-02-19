50 % خصم على رسوم عبور جسر الملك فهد للطلاب

طرحت مؤسسة جسر الملك فهد بطاقة خصم للطلاب بعدة مزايا.

وأوضحت المؤسسة، في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر، أن البطاقة تسمى مسار الطلاب وتعطي حاملها 4 مزايا، هي: