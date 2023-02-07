7 مزايا لنظام الشركات الجديد

أوضحت هيئة السوق المالية أهم مميزات نظام الشركات الجديد، والذي يأتي لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مرسوم ملكي

وصدر المرسوم الملكي (م/ 132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ بالموافقة على النظام، والذي يهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية جذابة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

مزايا النظام

وأشارت الهيئة في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أن النظام يسهم في تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، لتحفير بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

وينظم نظام الشركات الجديد جميع الأحكام المتعلقة بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل كفاءة وفعالية جهاز الشركة الإداري وبما يصون حقوق المساهمين فيها.

كما يعمل على تطوير أحكام اندماج الشركات واستحداث شركة المساهمة المبسطة، لتلبية احتياجات قطاع ريادة الأعمال.

فضلًا عن دعم وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية بما في ذلك الشركات العائلية، وتطوير الأحكام المنظمة لأنواع وفئات الأسهم وتقسيم الأسهم أو دمجها.