لقطات من تدريب الهلال استعدادًا لمواجهة ريال مدريد كريستيانو رونالدو يسجل أول هاتريك له بقميص النصر 700 متحدث في ختام مؤتمر ليب ولقطات بعدسة “المواطن” لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول كريستيانو رونالدو يسجل هدفين لـ النصر خلال 20 دقيقة لحظات عصيبة لاستخراج طفل تركي من وضعية مستحيلة السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية تجربة واقعية لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف
استعرضت عدسة “المواطن” لقطات من داخل مؤتمر ليب 23، حيث يهدف إلى جعل المملكة وجهةً للابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر دعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة.
وشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث أشاد أحد المواطنين بفعاليات المؤتمر هذا العام، مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أنه يشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا جدًّا، بالإضافة إلى وجود ورش عمل و700 شخص مختص موجود يقدم المعلومات للناس بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى وجود فرص أكبر، خاصة أن هناك تواجدًا لشركات كثيرة ونحو 500 مستثمر لخدمة أصحاب الابتكار.
من جانب آخر، استعرض أحد مسؤولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة باسم سدايا، الخدمات الرقمية المقدمة، فضلًا عن خدمات يقين ومنصة أبشر وغيرها.
نستعرض فيما يلي أبرز اللقطات بعدسة “المواطن“.