700 متحدث في ختام مؤتمر ليب ولقطات بعدسة “المواطن”

استعرضت عدسة “المواطن” لقطات من داخل مؤتمر ليب 23، حيث يهدف إلى جعل المملكة وجهةً للابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر دعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة.

وشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث أشاد أحد المواطنين بفعاليات المؤتمر هذا العام، مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أنه يشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا جدًّا، بالإضافة إلى وجود ورش عمل و700 شخص مختص موجود يقدم المعلومات للناس بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى وجود فرص أكبر، خاصة أن هناك تواجدًا لشركات كثيرة ونحو 500 مستثمر لخدمة أصحاب الابتكار.

من جانب آخر، استعرض أحد مسؤولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة باسم سدايا، الخدمات الرقمية المقدمة، فضلًا عن خدمات يقين ومنصة أبشر وغيرها.

نستعرض فيما يلي أبرز اللقطات بعدسة “المواطن“.