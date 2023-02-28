Icon

ركوب الدراجات المائية التجربة المفضلة لزوار واجهة جدة البحرية Icon 76 إصابة كورونا و39 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة Icon الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المصنّعة محليًا Icon الجوازات تصدر 17229 قرارًا إداريًا بحق مخالفين Icon قصة أصغر مقدم برنامج إذاعي في السعودية Icon إنذار كاذب يرفع حالة التأهب الجوي في روسيا Icon هيئة الصحة العامة تفتح باب التوظيف للجنسين Icon 7500 ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من بوروندي Icon القبض على مواطن بحوزته 198,508 أقراص من الإمفيتامين Icon “عام القهوة السعودية”.. من الفكرة إلى الإبهار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 816,724

76 إصابة كورونا و39 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
76 إصابة كورونا و39 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى (829,464) حالة حتى الآن.

إجمالي حالات التعافي

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت (39) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى (816,724) حالة، بينما لم تسجل أي حالات وفاة ليبقى عدد الوفيات عند 9,614 حالة.

جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,198,422 جرعة، بينهم 15,845,057 جرعة معززة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي
السعودية اليوم

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج...

السعودية اليوم
شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة الطاقة 
العالم

ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة...

العالم
الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود
السعودية اليوم

الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود

السعودية اليوم
الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة
السعودية اليوم

الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من...

السعودية اليوم
أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”
السعودية اليوم

أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”

السعودية اليوم
جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس
الرياضة

جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس

الرياضة
رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 
السعودية اليوم

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 

السعودية اليوم