76 إصابة كورونا و39 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى (829,464) حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت (39) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى (816,724) حالة، بينما لم تسجل أي حالات وفاة ليبقى عدد الوفيات عند 9,614 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,198,422 جرعة، بينهم 15,845,057 جرعة معززة.