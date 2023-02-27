Icon

كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ18 Icon خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon مشكلة بسناب شات تخفي المنشورات في الستوري Icon ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير Icon مجلس الوزراء الأوكراني يكتظ بأكياس الرمل للحماية من الرصاص Icon وظائف هندسية شاغرة لدى نيوم الاجتماعية Icon 911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد Icon وظائف شاغرة في شركة قطار سار Icon توقعات بمعدل هطول أمطار أعلى بمعظم المناطق خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة

911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية، أهالي منطقة مكة المكرمة من توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس، حيث تشير التوقعات إلى فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (العرضيات، أضم، ميسان، الطائف).

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة تستمر حتى الساعة 9 مساءً من يوم غدٍ الثلاثاء.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم