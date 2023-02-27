911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد

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نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية، أهالي منطقة مكة المكرمة من توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس، حيث تشير التوقعات إلى فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (العرضيات، أضم، ميسان، الطائف).
وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة تستمر حتى الساعة 9 مساءً من يوم غدٍ الثلاثاء.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.