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لتصبح مستثمراً أكثر ذكاءً

ChatGPT ينصح بـ 5 كتب لا غنى عنها

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
ChatGPT ينصح بـ 5 كتب لا غنى عنها
المواطن- فريق التحرير

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رشح تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT قائمة بأفضل 5 كتب، للراغبين في أن يصبحوا مستثمرين أكثر ذكاءً في سوق الأسهم، وضمت الترشيحات كتابين لهما علاقة وثيقة بأسطورة الاستثمار في الأسهم الملياردير وارن بافيت.

وجاءت توصيات تطبيق الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI، رداً على سؤال الصحافي في Business Insider، فيل روسن، حول أفضل توصيات الكتب لشخص يتطلع إلى أن يصبح مستثمراً أكثر ذكاءً في سوق الأسهم؟، وجاءت قائمة ChatGPT كالتالي:

ChatGPT ينصح بـ 5 كتب لا غنى عنها (2)

1- المستثمر الذكي لبنجامين غراهام

نُشر الكتاب لأول مرة في عام 1949، وينصح به أيضًا وارن بافيت نفسه، ويتطرق لمفهوم كيفية تحديد القيمة الجوهرية للشركة.

2- One Up On Wall Street لـ بيتر لينش

ويعد الكتاب، تجربه واقعية كتبها لينش عن عمله كمدير صندوق استثمار، وصدر لأول مرة في عام 1989، ويتحدث بلغة واضحة عن كيفية قراءة البيانات المالية وتطوير محفظة الأسهم الرابحة.

3- نزهة عشوائية في وول ستريت لـ بورتون مالكيل

وكتب تطبيق الذكاء الاصطناعي، أن هذا الكتاب يدور حول نظرية السوق الفعالة وكيف تؤثر على استراتيجيات الاستثمار.

ChatGPT ينصح بـ 5 كتب لا غنى عنها (2)
ChatGPT logo is seen in this illustration taken, February 3, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Files

4- الكتاب الصغير لاستثمار الحس السليم لـ جون سي بوغل

ويجادل مؤسس شركة فانغارد، جون سي بوغل، في كتابه الصادر عام 2007 بأن الاستثمار غير النشط هو نهج أكثر موثوقية وربح من الإدارة النشطة.

5- مقالات وارن بافيت بقلم لورانس كننغهام

وحدد ChatGPT، هذا الكتاب والذي يشمل مجموعة من أراء الملياردير بافيت والتي ظهرت خلال رسائله السنوية للمساهمين، وتكشف عن رؤى ثاقبة في فلسفته الاستثمارية والمراسلات التي استمرت لسنوات عديدة.

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