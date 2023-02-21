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لجعلها من أكثر الأماكن ملاءمة للعيش على وجه الأرض

CNN: الرياض تتحول لمدينة من الخيال العلمي

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
CNN: الرياض تتحول لمدينة من الخيال العلمي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شبكة CNN الأمريكية، إن السعودية تسعى لتوسعة الرياض وتحويلها إلى مدينة تبدو وكأنها من مدن أفلام الخيال العلمي، وذلك في سبيل جعلها واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش على وجه الأرض.

وتابع التقرير: أعلن صندوق الاستثمارات أن المملكة تبني مركزًا جديدًا للمدينة في الرياض، ويهدف مشروع المربع الجديد، إلى توسيع العاصمة بنحو 19 كيلومترًا مربعًا (4695 فدانًا) لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.

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يقع في قلب المشروع المكعب، بارتفاع 400 متر (1312 قدمًا) وعرضه 400 متر وطوله 400 متر وهو كبير بما يكفي لاستيعاب 20 مبنى من مباني إمباير ستيت الموجودة في الولايات المتحدة.

تجربة مثيرة

وتابع التقرير: يقدم المشروع تجربة مثيرة وغامرة مع المناظر الطبيعية إلى الآفاق الخضراء، كما تهدف تقنية التصوير المجسم إلى تقديم واقع جديد للأفراد أثناء التسوق وتناول الطعام، كما يضم المبنى مرافق ترفيهية وفنادق ووحدات سكنية.

وقال زميل باحث في معهد كينجز كوليدج لندن لدراسات الشرق الأوسط، أندرياس كريج: يمكن رؤية المملكة الآن باعتبار أنها بلد يهتم بالتنمية ويمكنها بناء مدن مستقبلية.

ولفتت الشبكة الأمريكية أن ذلك يأتي ضمن المشاريع الجديدة التي تقوم بها السعودية تحت جناح رؤية 2030 ومنهم مشروع البحر الأحمر ونيوم والقدية والدرعية، في إطار تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.

CNN السعودية تحول الرياض لمدينة من الخيال العلمي (1)

المزيد من التفاصيل قادمة

ووردًا على سؤال حول التكلفة وخطط التمويل، قال صندوق الاستثمارات العامة لشبكة CNN إنه لم يتم الكشف عن التفاصيل بعد وأنه سيعلن عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

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