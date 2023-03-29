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اكتشاف بؤر جديدة للحشرة القرمزية

آفة خطيرة تهدد الزراعة في تونس

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ صباحاً
آفة خطيرة تهدد الزراعة في تونس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، مولدي الرمضاني، أنه تم اكتشاف بؤر جديدة للحشرة القرمزية في ولاية القيروان وسط تونس.

رصد الحشرة

وأضاف مولدي الرمضاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الثلاثاء، أنه تم رصد الحشرة بعمادتي أولاد عاشور والقطيطير من معتمدية بوحجلة، وبمنطقة الجواودة من معتمدية الشبيكة.

وأردف الرمضاني أن عملية المداواة بدأت فورًا مع الشروع في حفر خنادق لردم غراسات التين الشوكي المصابة للحد من انتشار الآفة.

ولفت رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، إلى أنه تم خلال الأسبوع المنقضي اكتشاف بؤرة بمنطقة الجواودة القوازين بمعتمدية الشبيكة، وتم التدخل سريعًا على مسافة حوالي 100 متر لمداواة وقلع وردم التين الشوكي المصاب.

أول بؤرة

من المعروف أنه تم اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بولاية القيروان بمنطقة أولاد حامد من عمادة سرديانة من معتمدية السبيخة في شهر سبتمبر 2022، وتم اتخاذ كافة التدابير عن طريق مداواة وقلع وردم الغراسات المصابة.

وتعد الحشرة القشرية القرمزية من الآفات الخطيرة بالنسبة لغراسات التين الشوكي، حيث تلحق أضرارًا بالغة بهذا النبات من خلال امتصاصها لنسغ أو عصارة النبتة فتظهر على الألواح مناطق مصفرّة تتسع شيئًا فشيئًا وتؤدي في النهاية إلى سقوط اللوح المصاب وموت الجذع.

سرعة انتشارها

كما تنتشر هذه الآفة بسرعة كبيرة حيث تقوم الرياح بنقلها من مكان إلى آخر، كما يمكن أن تنتقل الحشرات عبر التصاقها بالآلات الفلاحية والشاحنات وصوف الأغنام والأعلاف القادمة من المناطق الموبوءة.

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