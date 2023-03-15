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علموهم الحقيقة وليس الأكاذيب

أب يحضر بزي يوليوس قيصر للمدرسة لسبب غريب

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
أب يحضر بزي يوليوس قيصر للمدرسة لسبب غريب
المواطن - فريق التحرير

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حضر أحد الآباء في مدينة نيو هامبشاير الأمريكية، إلى اجتماع مجلس إدارة المدرسة مرتديًا زي يوليوس قيصر؛ للاحتجاج على سياسة المدرسة.

إقالة مدير المدرسة

وأفاد الرجل، واسمه مايكل غولييلمو، للحاضرين، بأنه يوليوس قيصر، ومن ثم إنه امرأة، وسألهم هل يصدقون هذه السخافات.

وطالب المحتج بضرورة إقالة مدير المدرسة والمعلم الذي جاء مؤخرًا إلى الفصل الدراسي بملابس نسائية.

العمل لصالح الأطفال

وأردف مايكل غولييلمو: يكمن واجب المعلم في العمل لصالح الأطفال. علموهم الحقيقة وليس الأكاذيب، واسردوا عليهم الوقائع وليس الخيالات. قوموا بتعليمهم علم الأحياء وليس الأجندة الاجتماعية. نحن ندفع الضرائب ونستحق أن يتم تعليم أطفالنا لقاء ما ندفعه. والحديث هنا ليس عن الأجندة الاجتماعية، سواء كانت يمينية أم يسارية.

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