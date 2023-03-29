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أجواء حقل المفعمة برائحة المطر تحفز الصائمين لمُزاولة الرياضة

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
أجواء حقل المفعمة برائحة المطر تحفز الصائمين لمُزاولة الرياضة
المواطن - واس

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دفعت الأجواء المعتدلة المفعمة برائحة الأمطار التي شهدتها محافظة حقل مؤخرًا، الصائمين لمزاولة رياضة المشي قُبيل وقت الإفطار، وأثناء ساعات الليل الأولى، في عدة أماكن أبرزها كورنيش الدرة الذي يمتد مسافة 2560 مترًا وعرض يتراوح ما بين 5 إلى 10 أمتار، حيث يبدو قُبيل الإفطار مضمارًا رياضيًّا بين آتٍ وغادٍ، كما تمثل لحظات الغروب والشمس ترُسم أشعتها أطيافًا لونية آسرة تُعانق تشكيلات الجبال على الجانب المقابل من خليج العقبة؛ بعدًا جماليًّا للكورنيش.

أجواء حقل

وفي متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، تشهد طرقاته المحاذية للقنوات المائية إقبالًا من هواة المشي، لما توفره من بيئة صحية وهواء نقي.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” عددًا من المواطنين الذين يمارسون رياضة المشي وركوب الدرجات الهوائية، حيث أكدوا أنهم يمارسون نشاطهم الرياضي بشكل يومي قبل الإفطار بساعة تقريبًا، مشيرين إلى أن الأجواء في محافظة حقل ملائمة ومحفزة لممارسة الرياضة وخاصة قبيل المغرب وبعد صلاة التراويح.

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