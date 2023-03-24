أخضر السيدات في تصنيف فيفا للمرة الأولى بالتاريخ

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر مارس، وشهد تواجد أخضر السيدات للمرة الأولى في تاريخه.

أخضر السيدات يقتحم التصنيف

واحتل المنتخب السعودي للسيدات المركز الـ171 عالميًا من أصل 188 منتخبًا، بـ838.4 نقطة، ليتفوق على العديد من المنتخبات، ومنها؛ غينيا بيساو، موزامبيق، بوتان وأندورا وغيرها.

وواجه أخضر السيدات بوتان مرتين في سبتمبر الماضي، وخاض مباراتين وديتين ضد منتخبي سيشل والمالديف، في شهر فبراير الماضي، كما لعب أمام منتخب إندونيسيا في الدمام.

وشارك منتخب السعودية للسيدات في بطولة دولية في الدمام، وواجه منتخبات موريشيوس، جزر القمر وباكستان، ونجح في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ أخضر السيدات مشواره مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب، قبل أن تتولى مسؤولية إدارة المنتخبات السعودية وتطوير كرة القدم النسائية، وحلت الفنلندية روزا لابي بدلًا منها.

أمريكا في صدارة التصنيف

على الجانب الآخر، جاء منتخب أمريكا للسيدات في صدارة تصنيف فيفا، ثم ألمانيا، السويد، ثم إنجلترا، وحلت فرنسا خامسًا، يليها كندا، إسبانيا، هولندا، البرازيل، وتواجدت أستراليا في المركز العاشر.