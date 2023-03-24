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يتواجد بالمركز الـ171 عالميًا

أخضر السيدات في تصنيف فيفا للمرة الأولى بالتاريخ

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
أخضر السيدات في تصنيف فيفا للمرة الأولى بالتاريخ
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر مارس، وشهد تواجد أخضر السيدات للمرة الأولى في تاريخه.

أخضر السيدات يقتحم التصنيف

واحتل المنتخب السعودي للسيدات المركز الـ171 عالميًا من أصل 188 منتخبًا، بـ838.4 نقطة، ليتفوق على العديد من المنتخبات، ومنها؛ غينيا بيساو، موزامبيق، بوتان وأندورا وغيرها.

أخضر السيدات في تصنيف فيفا
تصنيف المنتخب

وواجه أخضر السيدات بوتان مرتين في سبتمبر الماضي، وخاض مباراتين وديتين ضد منتخبي سيشل والمالديف، في شهر فبراير الماضي، كما لعب أمام منتخب إندونيسيا في الدمام.

أخضر السيدات
لاعبات المنتخب – المصدر saff

وشارك منتخب السعودية للسيدات في بطولة دولية في الدمام، وواجه منتخبات موريشيوس، جزر القمر وباكستان، ونجح في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

منتخب السعودية للسيدات
جانب من تتويج المنتخب – المصدر @saff_wfd

وبدأ أخضر السيدات مشواره مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب، قبل أن تتولى مسؤولية إدارة المنتخبات السعودية وتطوير كرة القدم النسائية، وحلت الفنلندية روزا لابي بدلًا منها.

منتخب السعودية للسيدات
جانب من تتويج المنتخب – المصدر @saff_wfd

أمريكا في صدارة التصنيف

على الجانب الآخر، جاء منتخب أمريكا للسيدات في صدارة تصنيف فيفا، ثم ألمانيا، السويد، ثم إنجلترا، وحلت فرنسا خامسًا، يليها كندا، إسبانيا، هولندا، البرازيل، وتواجدت أستراليا في المركز العاشر.

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