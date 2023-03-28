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لعام 2023م عن بُعد

أرامكو تعلن موعد التقديم في برنامجي طموح والإثراء الصيفي

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
أرامكو تعلن موعد التقديم في برنامجي طموح والإثراء الصيفي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية موعد التقديم في برامج طلاب المرحلة الثانوية 2023م برنامجي (طموح) و(الإثراء الصيفي)، وتوفر أرامكو السعودية لطلبة المملكة الواعدين العديد من الموارد والخبرات التعليمية لدعم تطويرهم الأكاديمي وبناء الشخصية والمهارات الحياتية مع التركيز على مبادئ السلامة، وذلك من أجل تحقيق أقصى إمكانياتهم وزيادة فرصهم المستقبلية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- برنامج طموح:

– يركز برنامج طموح بشكل أكبر على متطلبات القبول لأفضل الجامعات العالمية الجامعات والكليات المصنفة علمياً (Ivy League) بما في ذلك الاختبارات الدولية (SAT) و(IELTS).
– يعقد هذا البرنامج خلال فصل الصيف ويستمر على مدار العام الدراسي بهدف إكمال متطلبات القبول للجامعة أثناء فترة الدراسة في المرحلة الثانوية، ولا شك أن الاستمرار والتقدم في هذا المسار يخضع لمتطلبات ومعايير كل مستوى من المستويات الثلاثة.

2- برنامج الإثراء الصيفي:

– يوفر مسار الإثراء الصيفي مواد لتطوير مهارات (اللغة الإنجليزية والعلوم ومقدمة عامة لاختبار IELTS).
– التوعية بمتطلبات القبول في الجامعات العالمية.
– مدة البرنامج أربعة أسابيع.
– يشمل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية (المسجلين حاليًا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث).

الشروط:

1- ألا يكون الطالب قد التحق بالبرنامج سابقًا.
2- أن يكون الطالب من المسجلين حاليًا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة.

ما بعد التسجيل:

1- بمجرد انتهائك من التقديم عبر موقع الإنترنت، ستتم مراجعة مؤهلاتك.
2- سيتم ترتيب طلبات المتقدمين حسب المعدل التراكمي للفصل الدراسي الأول، واختيار الأفضل.
3- إذا وقع عليك الاختيار فسيتم تحديد موعد لك للتحقق من معلوماتك وإكمال إجراءات تقديم الطلب.
4- يتم استدعاء الطلاب لاختبار تحديد المستوى قبل بدء البرنامج.
5- يتم إشعار جميع المتقدمين بنتائج الاختيار بواسطة البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وعبر الهاتف الجوال.

 بخصوص برامج أرامكو:

– سيتم عقد كلا البرنامجين (عن بُعد).

تواريخ مهمة:

– يبدأ برنامج طموح للطلبة المرشحين بتاريخ 21 ذو الحجة 1444هـ الموافق 09 يوليو 2023م.
– يبدأ برنامج التدريب الصيفي للطلبة المرشحين بتاريخ 05 محرم 1445هـ الموافق 23 يوليو 2023م.

هل يجب أن يكون لدي حساب بنكي حتى أتمكن من استلام مكافأة البرنامج؟

– نعم، يجب أن يكون لدى جميع المقبولين حساب بنكي خاص بهم لاستلام المكافأة الخاصة بالبرنامج. سيتم طلب تفاصيل الحسابات البنكية من الطلاب المقبولين لاحقًا.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين (الساعة 8:00 صباحاً) بتاريخ 1444/09/12هـ الموافق 2023/04/03م وينتهي التقديم يوم الاثنين (الساعة 3:00 مساءً) بتاريخ 1444/09/19هـ الموافق 2023/04/10م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي (خلال الفترة الموضحة أعلاه): اضغط هنا

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