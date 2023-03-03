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ضمن منافسات الدوري

أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ليكون من أبرز لاعبيه ضمن منافسات دوري المحترفين.

أنسيلمو يتألق في الدوري

وشارك أنسيلمو بشكل أساسي في مباراة الوحدة ضد الهلال بالأمس، وظهر بشكل مميز، وشكل خطورة على المرمى بأكثر من فرصة، ونجح في تسجيل هدف، لينال إشادة كبيرة على مستواه من النقاد الرياضيين والجماهير.

أنسيلمو
النجم البرازيلي – المضدر @SPL

ورفع أنسيلمو عدد أهدافه مع الوحدة في دوري المحترفين إلى 16 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وصنع 87 فرصة، كما قام بـ2989 تمريرة ناجحة، وذلك خلال 90 مباراة شارك فيها بالبطولة.

أنسيلمو
النجم البرازيلي – المضدر @alwehdaclub1

تعادل الوحدة ضد الهلال

ولعب الوحدة ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الهلال إلى 33 نقطة في المركز الرابع، ولديه 3 مباريات مؤجلة.

الوحدة ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @alwehdaclub1
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