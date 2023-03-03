أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة

يُقدم النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ليكون من أبرز لاعبيه ضمن منافسات دوري المحترفين.

أنسيلمو يتألق في الدوري

وشارك أنسيلمو بشكل أساسي في مباراة الوحدة ضد الهلال بالأمس، وظهر بشكل مميز، وشكل خطورة على المرمى بأكثر من فرصة، ونجح في تسجيل هدف، لينال إشادة كبيرة على مستواه من النقاد الرياضيين والجماهير.

ورفع أنسيلمو عدد أهدافه مع الوحدة في دوري المحترفين إلى 16 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وصنع 87 فرصة، كما قام بـ2989 تمريرة ناجحة، وذلك خلال 90 مباراة شارك فيها بالبطولة.

تعادل الوحدة ضد الهلال

ولعب الوحدة ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الهلال إلى 33 نقطة في المركز الرابع، ولديه 3 مباريات مؤجلة.