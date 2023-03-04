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بعد احتسابها كوقت بدل ضائع في لقاء الأمس

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
المواطن - محمد سمعه

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تسبب احتساب الحكم سامي الجريس لـ 12 دقيقة كوقت بدل ضائع في مباراة النصر والباطن أمس في دوري روشن السعودي، في خروج كل من مسلي آل معمر رئيس النصر وناصر الهويدي رئيس الباطن عن صمتهما للتعليق على أداء التحكيم.

النصر والباطن

وكان آل معمر علق بعد مواجهة الباطن قائلاً: “تريند الدوري السعودي حاليًا هو “صيح طيح” أمام النصر وتحدث إن خسرت ضده لتحظى بمساندة الآخرين، شاهدنا ذلك من رئيس التعاون الذي لم يتحدث عن التحكيم إلا بعد الخسارة أمامنا وأثبتت الآراء فيما بعد صحة قرارات الحكم”.

وتابع آل معمر: ” سنطالب بحكام أجانب فيما تبقى لنا من مباريات في الدوري وللأسف الحكم السعودي يتأثر بالضغوط”.

أما ناصر الهويدي رئيس الباطن فقال: ” ما حدث في مباراة النصر والباطن مهزلة ولا يجب أن يحدث في دوري كبير كالسعودي، الحكم أدى دوره بامتياز ورجح كفة النصر في اللقاء. أضاف شوطًا كاملًا وكان سيُضيف شوطًا آخر لو لم يُسجل النصر”.

وأضاف رئيس الباطن: ” الوقت بدل الضائع ليس 12 دقيقة بل وصلت لـ 17 دقيقة، الحكم معروف دوره وهو إهداء الفوز للنصر”.

12 دقيقة أثارت الاستفزاز !

وفي نفس السياق قال الأوروجوياني رينزو لوبيز لاعب الباطن بعد مباراة النصر: ” 12 دقيقة كوقت بدل ضائع أثارت استفزازي كثيرًا كوقت بدل ضائع، هذا لم يحدث في نهائيات كأس العالم الأخيرة، الحكم اليوم غير سير المباراة بقراراته الخاطئة”.

وأضاف لوبيز: “النصر فريق كبير ويملك لاعبين على أعلى مستوى ولكن أنا أتحدث عن قرارات الحكم التي أثارت الجدل وضيعت الفوز منا”.

 

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