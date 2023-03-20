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خسرت أكثر من 60% من قيمتها

أزمة كريدي سويس تُغرق أسهم بنوك أوروبا

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
أزمة كريدي سويس تُغرق أسهم بنوك أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وخسرت أسهم كريدي سويس أكثر من 60%، بعدما وافق يو.بي.إس على شراء منافسة المتعثر في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعني تقدير قيمة كريدي سويس بأقل كثيرًا من قيمته السوقية وأثار المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق.

هبوط المؤشر

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 % بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري يوم الجمعة الماضي.

وهوت أسهم كريدي سويس 62.3% بعدما قال منافسه (يو.بي.إس) أمس الأحد أنه سيدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري ما يعادل 3.23 مليار دولار، لشراء البنك الذي تأسس قبل 167 عامًا ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليار دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية.

تراجع كبير

وتراجعت أسهم يو.بي.إس 8.8%. وسجل بنك “بي ان بي باريبا” تراجعا بنسبة 8 % ودويتشه بنك بنسبة 5 %.

شعر المستثمرون بالفزع أيضًا من التقارير التي تفيد بأن سندات كريدي سويس الإضافية من الدرجة الأولى – أو سندات AT1 – بقيمة اسمية تبلغ 17 مليار دولار سيتم تقييمها عند الصفر، مما أثار موجة من غضب حاملي الديون الذين اعتقدوا أنهم سيكونون محميون بشكل أفضل من المساهمين.

سلسلة خسائر البنوك

وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية الأوسع بنسبة 3.2 % ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وفي لندن، تراجع مؤشر فوتسي البريطاني عند الافتتاح بنحو 0.7% ، بضغط من قطاع البنوك التي هوت بنحو 3 %، لتواصل سلسلة الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي إذ كان أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام.

أبرز الخاسرين

وكان إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد من بين أكبر الخاسرين، حيث تراجعا 3.0% و 4.8% على التوالي.

وخسرت شركتا الطاقة الكبرى شل وبي.بي 1.7% و1.4 %، على التوالي، وسط تراجع لمؤشر قطاع النفط والغاز بـ 1.7%.

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