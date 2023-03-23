أسرة سجين تعاني من تعثر سداد إيجار المنزل

نشرت قناة “الإخبارية”، حالة أسرة سجين مكونة من زوجة و5 أبناء حيث يعانون بعد سجن الأب وانعدام مصدر الدخل وتعثرهم في سداد إيجار المنزل.

فيديو | حالة 354: أسرة سجين مكونة من 5 أفراد تعاني من تعثر سداد إيجار المنزل https://t.co/rSA3p6P6zQ#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6fkkQnCUzi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2023

تعثر الدخل

وقال مراسل قناة “الإخبارية” إن الأسرة تعيش في منزل شعبي وتبيت الليالي في هم وحزن، حيث إنهم في حاجة إلى كفالة توفر لهم احتياجاتهم الضرورية من غذاء ومسكن وكسوة وإيجار وسداد فواتير متراكمة.

وقالت والدة زوجة السجين، إن ابنتها تعاني من انعدام مصدر الدخل، فضلًا عن عيشها في منزل بإيجار قدره 500 ريال، لافتة إلى أن أطفالها أحيانًا يذهبون إلى المدرسة بدون مصاريف وأحيانًا يغيبون من المدرسة بسبب تعثر الأموال.

حملة تراحم

ووفقًا لما ذكرته اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، فإن مبلغ احتياج الأسرة يقدر بـ 25000 ريال.

وكانت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم أطلقت عبر منصاتها الرقمية حملتها الرمضانية، تحت شعار “تراحم من مجتمعنا”، بالتعاون مع كافة لجانها الفرعية الـ 15 على مستوى المملكة.

وأكد الأمين العام صقر بن محمد القرني، أن الحملة تهدف إلى استشعار معاناة أسرة السجين اليومية في ظل غياب عائلهم وما يواجهونه من صعوبات معيشية ومادية ونفسية تترك الأثر العميق.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف أيضًا تحفيز المجتمع بكافة أفراده ومنظماته لدعم التراحم المجتمعي والمشاركة في التبرع، ويتم ذلك من خلال طرح المشاريع وتوضيح الاحتياج الفعلي لأسر السجناء وتمرير الرسائل؛ لرفع الوعي وتعزيز ثقافة التراحم ودورها الكبير في تحسين حياة الآخرين.