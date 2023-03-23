أطعمة لا يجب تناولها في شهر رمضان

يحرص الصائمون في موائد رمضان على وضع أفضل عناصر الطعام في الشهر الكريم، إلا أن بعضها قد يكلفك زيادة في الوزن، لذلك يجب الانتباه لنوعية الأطعمة المقدمة في وجبات السحور.

أكلات ممنوعة

ويجب اختيار قائمة الأطعمة المناسبة لشهر رمضان المبارك، بحيث لا تعرض الصائم الاختيارات الخاطئة لمخاطر السمنة أو الكسل والخمول.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح الخبراء بتجنبها خلال شهر رمضان لتفادي الشعور بالكسل:

-الحبوب المعالجة التي تستخدم في صناعة الخبز الأبيض والمعكرونة.

-الطعام المقلي.

-المشروبات الغازية.

-السكريات.

-الأطعمة الثقيلة.

الأطعمة الغنية بالتوابل

نصائح صحية لتجنب الجوع والعطش

وفي سياق متصل، نصحت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال الصيام في رمضان، أهمها تناول الفواكه والخضروات كونها غنية بالألياف ولاحتوائها على كميات كبيرة من الماء والفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم السوائل في الجسم وتحد من العطش مثل البوتاسيوم الموجود في التمر والموز.

أطعمة تساعد على الشبع

وأكدت سعود الطبية، أن من أهم أنواع الأغذية التي تساعد في الشعور بالشبع لمدة أطول هي النشويات المعقدة كالشوفان والخبز الأسمر والنخالة خاصة عند السحور، مقارنة بالنشويات البسيطة سريعة الامتصاص كالحلويات والعصائر، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحم والسمك والدجاج والأجبان والألبان، مع تقليل البهارات والملح والمخللات التي تصيب بالعطش، لأن الأملاح الزائدة تعمل على احتباس الماء في الجسم مما يؤثر على ضغط الدم والقلب ونشاط الجسم.

الابتعاد عن الدهون

ونوهت على أهمية الابتعاد قدر الإمكان عن الدهون والمقليات واستبدال عملية القلي بالشوي، لأن كمية الدهون الزائدة تؤثر على نشاط الجسم وتزيد من الوزن وتؤثر على ضغط الدم.

وأضافت: يلاحظ أن البعض يسارع في شرب كميات كبيرة من الماء قبل موعد الإمساك بدقائق وهذه عادة غير صحية، لأن هذه الطريقة من شأنها أن تُفقد بسرعة في البول دون الاستفادة منها في اليوم التالي، كما تؤدي إلى اضطرابات في المعدة، لذا فالطريقة الأصح تكمن في تقسيم شرب هذه الكمية من الماء بين الإفطار والسحور.