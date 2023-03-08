أعراض الأنيميا وطرق علاجها

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن أعراض فقر الدم –الأنيميا- تتعدد بين ضعف عام وأعراض هضمية، مشيرة إلى أنه لتفاديها يجب التأكد من احتواء وجباتك الغذائية على مصادر الحديد الحيوانية والنباتية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن أعراض نقص الحديد لا تظهر على المدى القريب، ولكنها تظهر على المدى البعيد، بعد استنفاد مخزون الجسم من الحديد.

أعراض نقص الحديد

وأشارت إلى أهم أعراض نقص الحديد، والتي جاءت كالتالي؛ ضعف عام، تعب، خمول، أعراض هضمية، مشاكل بالتركيز والذاكرة.

وبينت مصادر الحديد، وأولها المصادر الحيوانية مثل؛ اللحوم والدجاج والأسماك والبيض، إضافة إلى المصادر النباتية مثل؛ الخضروات والمكسرات والبقوليات والأرز.