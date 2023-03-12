أفراح الأطفال حاضرة في الاحتفاء بيوم العلم في جدة

عبر الأطفال عن فرحتهم بذكرى يوم العلم بمحافظة جدة؛ على طريقتهم الخاصة؛ والمحملة بالبراءة والعفوية في التعبير عن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

ونقل الأطفال بصحبة عوائلهم؛ مشاعر البهجة وهم يرفعون أعلام المملكة؛ مرتدين الملابس الخضراء؛ وذلك بالواجهة البحرية والحدائق والميادين العامة؛ في صورة تجسد المحبة والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

