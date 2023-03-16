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سنغافورة اقتنصت اللقب من الدوحة

أفضل مطارات العالم..دول عربية تتصدر القائمة

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
أفضل مطارات العالم..دول عربية تتصدر القائمة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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استعادت مدينة شانغي السنغافورية لقبها كأفضل مطار في العالم، بعد أن فقدت لقبها طويل الأمد أمام قطر لمدة عامين متتاليين خلال ذروة قيود السفر وقت جائحة كورونا التي امتدت لعامين.

أفضل المطارات حول العالم

وصعدت المدينة الآسيوية، متقدمة على مطار حمد الدولي بالدوحة الذي جاء في المرتبة الثانية، حيث حصل مطار هانيدا في طوكيو على المركز الثالث، ضمن تصنيف جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية 2023. وغابت الولايات المتحدة عن المراكز العشرة الأولى، فيما احتلت دولتان عربيتان قائمة تصنيف أفضل مطارات العالم.

كان مطار باريس شارل ديغول الأفضل أداءً في أوروبا، حيث صعد مركزًا واحدًا إلى المركز الخامس، بينما كان مطار سياتل تاكوما الدولي هو أفضل مطار في أمريكا الشمالية ، حيث احتل المركز الثامن عشر.

مطار سنغافورة الدولي

وقال لي سيو هيانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات تشانغي لـ بلومبرج : إنه يشعر بالفخر لاختيار مطار تشانغي كأفضل مطار في العالم للمرة الثانية عشرة”. وأضاف: “يمثل هذا التكريم تشجيعًا كبيرًا لمجتمع المطارات لدينا ، الذي وقف معًا بحزم لمواجهة تحديات Covid-19 على مدار العامين الماضيين”.

ويعد مطار شانغي الدولي أكبر مطار دولي للطيران المدني في سنغافورة، كما يُعد من بين أكبر المطارات في آسيا. صُنف المطار لثمان سنوات على التوالي كأفضل مطار في العالم ضمن تصنيف شركة سكايتراكس. كما صُنف المطار أيضا كأنظف المطارات الدولية في العالم. يشتغل داخل المطار أكثر من 100 شركة طيران، حيث تُشغل هذه الشركات رحلات جوية مُباشرة في اتجاه وجهات ومطارات في كُل من آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

مطار حمد

 

مطار حمد الدولي

ويقع مطار حمد الدولي في الدوحة، ويحتل المرتبة الثانية في تصنيف أفضل مطارات العالم، وهو أكبر مطار في الدولة. ويمتد على مساحة إجمالية قدرها 1,700 هكتار، ويضم ممري هبوط وإقلاع الطائرات ومبنى المسافرين مع 100 منصة للطائرات ومنشآت ومرافق دعم للمطار بالإضافة إلى منشآت تجارية كبيرة.

وتصل قدرة استيعاب المطار  إلى معدل 80 طائرة في الساعة، وتبلغ طاقته الاستيعابية من المسافرين 50 مليون مسافر سنويًا. ويضم 100 مبنى موزعة على مختلف المرافق، وتبلغ ساحة المبنى الرئيسي للركاب 600 ألف متر مربع. كذلك تصل الطاقة الاستيعابية لمطار إلى 1.5 – 2.0 مليون طن من البضائع، وحركة طائرات تبلغ 360,000.

مطار دبي- السوق الحرة

مطار دبي

وجاء مطار دبي في المرتبة الـ 18، فيما يعتبر حاليًا واحدًا من أكثر مطارات العالم ازدحامًا، وبات المطار يتعامل حالياً مع أكثر من 2,2 مليون طن من الشحنات وما يزيد عن 65 مليون مسافر سنوياً، حيث تسير أكثر من 140 شركة طيران رحلات منتظمة تربط بين دبي وأكثر من 260 وجهة في القارات الست.

وفي ظل التوقعات بارتفاع معدلات الحركة إلى 100 مليون مسافر و4 ملايين طن من الشحنات سنوياً بنهاية العقد الجاري، رسخ مطار دبي الدولي مكانته كمطار حيوي سريع النمو يربط فيما بين العالم بأسره.

وتشمل مرافق مطار دبي الدولي أول وأكبر كونكورس في العالم مخصص لطائرات الإيرباص العملاقة أيه 380 (الكونكورس “أيه”) الذي افتتح في عام 2013.

تصنيف أفضل مطارات العالم

ويستند التصنيف الذي تقيمه شركة “سكاي تراكس” المتخصصة في تقييم المطارات، على استمارات من أكثر من 12.85 مليون مسافر من أكثر من 110 جنسيّات، وتتضمن 410 مطارات منتشرة حول العالم.

وتقيّم الاستمارات الإحساس بالرضا لدى المسافرين من خلال 39 معيارًا، تتعلق بالمرافق والخدمات المقدّمة للمسافرين من مغادرين وقادمين وحتّى مسافري الرحلات المحولة، بالإضافة إلى خدمات الجوازات وجودة المتاجر والمطاعم والمقاهي ومهارات العاملين في المطارات وغيرها.

أفضل المطارات في العالم لعام 2023

1- سنغافورة شانغي
2- الدوحة حمد
3- طوكيو هانيدا
4- سيول إنشيون
5- باريس شارل دي جالي
6- إسطنبول
7- ميونخ
8- زيورخ
9-طوكيو ناريتا
10-مدريد باراخاس
11- فيينا
12- هلسنكي فانتا
13- روما فيوميتشينو
14- كوبنهاغن
15 -كانساي
16- سنترير ناجويا
18 – دبي
19 – سياتل تاكوما
20- ملبورن

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