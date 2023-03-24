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أحمد شراحيلي يتصدر القائمة

أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21
المواطن - فريق التحرير

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ظهر أحمد شراحيلي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا، ليكون الأفضل بعد مرور 21 جولة من دوري روشن السعودي.

أحمد شراحيلي يتصدر القائمة

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن المدافعين الأفضل في دوري روشن السعودي بعد مرور ثلثي منافسات الموسم، وجاء أحمد شراحيلي في المقدمة بتقييم 7.31 درجات، حيث شارك في 14 لقاء، وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

أحمد شراحيلي في دوري روشن
شراحيلي – المصدر @SPL

وجاء مدافع فريق الشباب، حسان تمبكتي في المركز الثاني بتقييم 7.27 درجات، يليه نجم نادي الفتح، المغربي مروان سعدان، حيث حصل على تقييم 7.26 درجات، ثم نجم الشباب، البرازيلي إياغو سانتوس بتقييم 7.21 درجات.

حسان تمبكتي
تمبكتي

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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