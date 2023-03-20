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منذ 2019 حتى الربع الأول من 2023

بدعم وتمكين ولي العهد.. أكثر من 120 مليون زائر لقطاع الترفيه في السعودية

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
بدعم وتمكين ولي العهد.. أكثر من 120 مليون زائر لقطاع الترفيه في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أنه بدعم وتمكين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استقبلت الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي يأتي تتويجًا لدعم ولي العهد لهذا القطاع الحيوي والواعد.

11.136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية

وبين المستشار أن هذه الأرقام تعد جُزءًا مما أنجزته الهيئة خلال هذه الفترة؛ حيث نظّمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11.136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحًا، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3,738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.

وبين آل الشيخ أن الفعاليات بلغت خلال الفترة المذكورة 8.732، ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية في المطاعم والمقاهي، منوهًا إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم فعالية؛ شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية.

وأُقيمت منذ 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي، أكثر من 82 مسرحية بما يُقارب أكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، كما تم تمكين أكثر من 6.610 مواهب من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة واحد من أهم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، فضلًا عن تنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي لعبة البلوت (الكوتشينة).

كرة القدم

وعلى صعيد كرة القدم تمت إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز، وكأس موسم الرياض بين PSG ونجوم الهلال والنصر، كما نظمت أيضًا بطولة الجمال للخيل العربي، وأكثر من 50 معرضًا لمختلف المجالات منها الأنيميشن، والجيمز، والسيارات والمجوهرات، وأنا عربية، والألعاب وغيرها.

ونوه آل الشيخ إلى رعاية الهيئة العديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات ومنها رامز، وطاش ما طاش، وسعودي آيدول، ومسرحية بودي جارد، إضافة إلى إقامة أكثر من 12 أمسية شعرية، وتنظيم أكثر من خمسة عروض للمصارعة الحرة WWE، كما تم إنشاء أستوديو مرواس الأكبر في العالم والأحدث تجهيزًا للتسجيل الموسيقي والبرودكاست والتصوير السينمائي الذي يضم 22 ستوديو في مبنى واحد، والحاصل على شهادة أفضل استوديو في العالم من جينيس للأرقام القياسية.

ولفت آل الشيخ إلى حصول الهيئة على العديد من شهادات جينيس للأرقام القياسية؛ مما ساهم بخلق عدد كبير جدًّا من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ولله الحمد.

هيئة الترفيه

تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في ‏المملكة، وتنميته وتوفير الخيارات ‏والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق المملكة، لإثراء الحياة ‏ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع ‏الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها. ‏

وتدعم هيئة الترفيه الاقتصاد في المملكة من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي ‏الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه. ‏

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