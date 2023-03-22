أكثر من 14 دولة تتحرى هلال شهر رمضان الليلة

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أعلن مركز الفلك الدولي، أن أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم الأربعاء، لأنه يوم 29 شعبان فيها.
وأضاف المركز في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه يمكن أن يكون رمضان في هذه الدول غدًا الخميس إن ثبتت الرؤية، أو يوم الجمعة إن لم تثبت.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الدول هي إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنجلادش، أفغانستان، باكستان، إيران، سلطنة عُمان، الأردن، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.
ولفت المركز إلى أن إندونيسيا وماليزيا وبروناي أعلنت رسميًا أن غدًا الخميس سيكون غرة شهر رمضان المبارك.
وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أعلنت أن اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن غد الخميس هو غرة شهر رمضان 1444هـ.
كما أعلنت مصر والإمارات وقطر، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444، ليكون الخميس أول أيام الشهر الفضيل.