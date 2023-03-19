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امتثالًا لقرار محكمة الجنايات الدولية

ألمانيا تتعهد باعتقال بوتين

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
ألمانيا تتعهد باعتقال بوتين
المواطن - فريق التحرير

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تعهد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالًا لقرار محكمة الجنايات الدولية.

وأفادت صحيفة Die Zeit، نقلا عن بوشمان قوله: أتوقع أن تتواصل محكمة الجنايات الدولية بالإنتربول، والدول الأعضاء فيه وتطلب منهم الامتثال لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي، وإذا حصل هذا ستضطر ألمانيا لاعتقال بوتين وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، إن قرر دخول أراضينا، مشيرًا إلى خضوع ألمانيا لاختصاص محكمة الجنايات الدولية.

ألمانيا تتعهد باعتقال بوتين في حال قرر زيارتها

مذكرة اعتقال بحق بوتين

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

بوتين يتحدى المحكمة الدولية

ذكرت وسائل إعلام روسية، صباح الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدى قرار المحكمة الدولية ووصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف.

ألمانيا تتعهد باعتقال بوتين في حال قرر زيارتها

وأفادت وكالة تاس الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول، التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار رحلة عمل، مضيفة أنه وصل إلى المدينة التي تقع ضمن منطقة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.

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