أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها

تعيد أمانة منطقة عسير مع بداية شهر رمضان المبارك، فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها بعد توقفه خلال العامين الماضيين.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري، إنه تم تخصيص 70 منفذًا لبيع المأكولات الرمضانية والشعبية حيث تم توزيعها على الأسر المنتجة بما يقارب 39 منفذًا فيما تم تخصيص 31 منفذًا للمطاعم.

تهيئة السوق

وأكد الشهري أن الجهات المعنية بالتنظيم والإشراف أنهت جميع الترتيبات التنظيمية والعملية للسوق بعد تهيئته والوقوف على الموقع العام ومواقع الكشكات الخاصة بالأسر والمطاعم.

ولفت إلى أن السوق يبدأ نشاطه من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب ومن الساعة ٩ مساءً إلى الواحدة ليلًا، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة.

وأشار إلى أن هناك متابعه فعلية للسوق عن طريق فرق الرقابة واللجان المعنية وأعضاء الفريق التطوعي.