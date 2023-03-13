أمطار وغيوم تعانق قمم الجبال بنجران

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران، شملت أنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، حيث ارتوت على إثرها الأرض.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، هطول الأمطار الغزيرة على نجران، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم التي عانقت قمم الجبال.

أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.

الطقس المتوقع اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.