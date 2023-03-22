أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم غدًا

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء غد الخميس حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين، التي نظمتها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

وسيقام الحفل في تمام الساعة العاشرة في العاصمة الرياض بفندق الريتز كارلتون، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والعلماء وكبار المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة، وعدد من السفراء ومديري الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمختلف مناطق المملكة.

تصفيات نهائية

وشارك في التصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات تأهلوا إلى هذه المرحلة من أصل أكثر من 3000 ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة، حيث كان الفرع الأول هو فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

قيمة الجوائز

فيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر رمضان المبارك بمدينة الرياض بفندق الريتز كارلتون في التوقيت ذاته، وتتجاوز قيمة الجوائز للمسابقة في دورتها الحالية بأكثر من 3 ملايين ريال توزع على الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة.