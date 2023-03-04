أنجلينا جولي استأجرت قاتلًا لإنهاء حياتها بسبب الاكتئاب

اعترفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، بالتفكير بإنهاء حياتها من خلال استئجارها قاتلًا كي تنهي حياتها، إلا أن الأخير فاجأها بطلب غريب.

وكشف تقرير عن تفاصيل صادمة لمرحلة الاكتئاب التي مرت بها نجمة هوليوود في عمر الـ19 أدت إلى تفكيرها في الانتحار، مشيرًا إلى أنها ذكرت ذات مرة في مقابلة أنها تعاني من صراع مع صحتها العقلية.

وقالت: لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، بحسب ما نقله موقع Evie.

كما نقل حساب Daily Loud على تويتر خبر استئجار أنجلينا جولي التي تتخطى ثروتها الـ120 مليون دولار قاتلًا مأجورًا، بهدف إنهاء حياتها إلا أنه طلب منها التفكير مرتين قبل أن تقدم على الخطوة.

وكتب: حاولت أنجلينا جولي ذات مرة استئجار قاتل محترف لقتلها، لأنها شعرت أن القتل سيكون أسهل على أسرتها من ارتكابها فعلًا، لكن القاتل طلب منها الانتظار لمدة شهرين للتفكير بالأمر.

سبب اختيار قاتل مأجور

ومن جانبها قالت أنجلينا جولي في مقابلة سابقة: مع الانتحار يأتي كل ذنب الناس من حولك ويعتقدون أنه كان بإمكانهم فعل شيء ما، أما مع مقتل شخص ما، لا أحد يتحمل المسؤولية بالذنب.

وتابعت اعتقد أنه سيكون من الأسهل على عائلتي أن يقتلني شخص ما بدلًا من الانتحار، مشيرة إلى أنه كان لديها خطط محددة لسحب الأموال من حسابها المصرفي ببطء على مدار فترة زمنية حتى لا يشك أحد في الأمر.

كما قالت جولي: لقد كان شخصًا لائقًا بدرجة كبيرة وسألني عما إذا كان بإمكاني التفكير في الأمر والاتصال به مرة أخرى في غضون شهرين، ثم تغير شيء ما في حياتي، واعتقدت أنني سألتزم به.

صراعات طويلة

ويذكر أن أنجلينا مرت بصراعات طويلة مع صحتها النفسية خلال حياتها، كما عززت الشهرة والأضواء صراعاتها النفسية، حيث لجأت إلى المخدرات في فترة معينة من حياتها كوسيلة للتغلب على التوتر والضغط.

وتجاوزت ذلك فيما بعد لتصبح من أكثر المشاهير انفتاحًا على الحديث عن مشاكل الإنسان ومعاناته مع الصحة النفسية، وتحولت إلى أيقونة وقدوة لكثيرين حول العالم.