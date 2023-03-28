تحدث استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان، عن أنواع الغش بالعسل، وكيفية اختباره.

فيديو | ما أنواع الغش بالعسل وكيف نختبره؟

استشاري التغذية د. عبد العزيز العثمان يجيب#وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/xOVRTkcFeq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2023

طرق غش العسل

وأضاف الدكتور عبدالعزيز العثمان، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج وقاية، المذاع عبر قناة “الإخبارية، أن طرق الغش في العسل كثيرة؛ لأنه غالي الثمن ومهم وصحي وعليه إقبال في العالم.

وعدد العثمان أنواع غش العسل، مشيرًا إلى أن هناك ما يسمى أشباه العسل، حيث استطاعت التقنية أن تصنع إنزيمات شبيه لإنزيمات النحل، بحيث تعطي نفس خصائص العسل، والحقيقة أنه ليس عسلًا.

خلط الطبيعي بالصناعي

وأفاد استشاري التغذية، بأن هناك نوعًا آخر من الغش، وهو خلط العسل الطبيعي بالعسل الصناعي، إضافة إلى تغذية النحل على السكريات، والذي يعطي عسلًا طبيعيًّا ولكن بجودة أقل.

وأوضح “العثمان” أن النوع الرابع من الغش في العسل، هو بيع وتسويق العسل المستورد على أنه عسل محلي، موضحًا أنه على الرغم من تقدم المختبرات لكشف غش العسل، ولكن الجهات المنتجة والغش العالمي أقوى من قوة المختبرات ليس في العسل فقط، ولكن في كثير من المواد الغذائية.