أول تعليق لرئيس البرلمان التونسي بعد انتخابه

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انتخب البرلمان التونسي الجديد الرئيس السابق لنقابة المحامين إبراهيم بودربالة رئيساً له في جلسته الأولى اليوم.
وحلَّ الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان السابق العام الماضي بشكل نهائي، بعدما علَّق عمله في يوليو 2021.
والبرلمان الجديد، الذي تشكَّل عقب انتخابات أجريت في ديسمبر ويناير، يعمل بموجب دستور تمت صياغته العام الماضي، وأُقرَّ في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 في المئة.
وفي أول تصريحات عقب انتخابه، قال إبراهيم بودربالة، إن المسار السياسي بدأ يتضح بتونس وولادة البرلمان تمت بسلام، وفقًا للعين الإخبارية.
ولفت إلى أنه: “وجد مساندة من النواب للترشح لرئاسة البرلمان”، قائلا: ” تحدثت مع كل النواب الجدد ووجدت مساندة لترشحي لرئاسة البرلمان وأشكرهم على ثقتهم”.
وشدّد على ضرورة أن يدافع البرلمان الجديد عن مصالح الشعب التونسي وأن ينتقد الحكومة بطريقة بناءة دون التنكيل باختياراتها.
وأفاد بأنه: “اختار أن يكون على المسافة ذاتها من جميع الكتل البرلمانية”، مشددًا على “ضرورة العمل على بناء تونس جديدة بعيدًا عن الماضي”.