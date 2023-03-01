تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم موافقة الزوج على الخلع مطلوبة ورفضه لا يؤثر أشهر قطة تمتلك ثروة 100 مليون دولار 5 لاعبين في مرمى الانتقادات بعد مباراة الأهلي ضد الداخلية تكريم فايز الشهري لجهوده في حفظ التراث بـ عسير موعد مباراة الأهلي وجدة والقناة الناقلة 5 أهداف كبرى لـ إستراتيجية قطاع الطرق بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
زعمت وسائل عبرية، أمس الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية أحبطت محاولة اغتيال شخصية عامة رفيعة المستوى على يد أحد الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت القناة “13” العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد سكان منطقة شرق القدس؛ بتهمة التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال شهر رمضان المقبل”.
ووفقًا لزعم القناة، فإن المشتبه به قام بجمع معلومات استخبارية عن الوزير بن غفير وتحركاته، وخطط لسرقة لوحة ترخيص للشرطة، وقتله في القدس المحتلة.
واسترسلت القناة العبرية: “خطط الفلسطيني المعتقل، منذ أسابيع، لخطف جثة بن غفير، بعد قتله، من أجل التفاوض والمساومة عليها”، بحسب تعبيرها.
وزعمت القناة، أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به التقى عناصر (إرهابية) تقيم خارج البلاد وتلقّى أموالًا منها لتنفيذ خطته، على حدّ زعمها.
وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن “المشتبه به اعترف بذلك خلال التحقيق معه من قبل جهاز الشرطة الإسرائيلية والأمن العام (الشاباك)”.