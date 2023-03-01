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المشتبه به قام بجمع معلومات استخبارية عنه

إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

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زعمت وسائل عبرية، أمس الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية أحبطت محاولة اغتيال شخصية عامة رفيعة المستوى على يد أحد الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

التخطيط لاغتيال بن غفير

وأفادت القناة “13” العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد سكان منطقة شرق القدس؛ بتهمة التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال شهر رمضان المقبل”.

ووفقًا لزعم القناة، فإن المشتبه به قام بجمع معلومات استخبارية عن الوزير بن غفير وتحركاته، وخطط لسرقة لوحة ترخيص للشرطة، وقتله في القدس المحتلة.

خطف الجثة

واسترسلت القناة العبرية: “خطط الفلسطيني المعتقل، منذ أسابيع، لخطف جثة بن غفير، بعد قتله، من أجل التفاوض والمساومة عليها”، بحسب تعبيرها.

وزعمت القناة، أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به التقى عناصر (إرهابية) تقيم خارج البلاد وتلقّى أموالًا منها لتنفيذ خطته، على حدّ زعمها.

وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن “المشتبه به اعترف بذلك خلال التحقيق معه من قبل جهاز الشرطة الإسرائيلية والأمن العام (الشاباك)”.

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