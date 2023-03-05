إحباط محاولة تهريب 2.7 طن من نبات القات المخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، اليوم الأحد، محاولة تهريب طنين و(734) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن.
وأفادت بأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.