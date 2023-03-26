رونالدو يقود تشكيلة منتخب البرتغال لمواجهة لوكسمبورج صادرات التمور تتخطى 1.28 مليار ريال خلال 2022 ضيوف الرحمن في رحاب المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية إنجلترا تهزم أوكرانيا بثنائية ضبط مواطنين لحيازتهما 33.7 كجم من الحشيش وأسلحة وذخيرة حية لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني إصابة محمد فؤاد في مقلب رامز نيفر إند تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ببنجلاديش تركي الفيصل: المملكة أقنعت فرنسا بالعدول عن تمويل إسرائيل وزير الطاقة يروي ما دار بينه وبين ولي العهد بعد هجوم بقيق
شهدت الحلقة الرابعة من برنامج “رامز نيڤر إند” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، إصابة الفنان المصري محمد فؤاد والذي كان ضيف الحلقة اليوم، وذلك جراء انقلابه بشدة في الغرفة التي تدعى “الغسالة” الخاصة بالمقلب.
إصابة محمد فؤاد في مقلب رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/iL4064EWvH
#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR pic.twitter.com/zdMEZ19RDq
— MBC مصر (@mbcmasr) March 26, 2023
وظهر محمد فؤاد وهو مصاب في يديه، بعد دخوله في نوبة من الصراخ والألم الشديد في غسالة برنامج “رامز نيفر إند”، حيث تم أخذه بداخلها وتم تشغيلها بسرعة والتحكم في دورانها في كل الاتجاهات مع إطلاق صافرات الإنذار.
صراخ ووجع شديد لـ محمد فؤاد في غسالة رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/iL4064EWvH
#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/7bN38O69s4
— MBC مصر (@mbcmasr) March 26, 2023
وكان برفقة فؤاد، رامز جلال والذي ارتدى قناعًا على وجهه حتى لا يعرفه الأول، لكن لم ينفعل الفنان على رامز ودخلا سويًا في حالة من الضحك.
ومن أبرز ضيوف البرنامج الذين حلوا حتى الآن محمد رمضان، أحمد السقا، والمذيعة ياسمين عز.
واعتاد رامز جلال من خلال برنامجه استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وكان ذلك سببًا في النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.