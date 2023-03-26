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بعد وصلة من الصراخ والوجع

إصابة محمد فؤاد في مقلب رامز نيفر إند

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
إصابة محمد فؤاد في مقلب رامز نيفر إند
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الحلقة الرابعة من برنامج “رامز نيڤر إند” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، إصابة الفنان المصري محمد فؤاد والذي كان ضيف الحلقة اليوم، وذلك جراء انقلابه بشدة في الغرفة التي تدعى “الغسالة” الخاصة بالمقلب.

وظهر محمد فؤاد وهو مصاب في يديه، بعد دخوله في نوبة من الصراخ والألم الشديد في غسالة برنامج “رامز نيفر إند”، حيث تم أخذه بداخلها وتم تشغيلها بسرعة والتحكم في دورانها في كل الاتجاهات مع إطلاق صافرات الإنذار.

وكان برفقة فؤاد، رامز جلال والذي ارتدى قناعًا على وجهه حتى لا يعرفه الأول، لكن لم ينفعل الفنان على رامز ودخلا سويًا في حالة من الضحك.

أبرز ضيوف البرنامج

ومن أبرز ضيوف البرنامج الذين حلوا حتى الآن محمد رمضان، أحمد السقا، والمذيعة ياسمين عز.

واعتاد رامز جلال من خلال برنامجه استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وكان ذلك سببًا في النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.

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