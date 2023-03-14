إضافة موانع الحمل وفحوصات سرطان النساء للتأمين الصحي

كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، الدكتور ناصر الجهني، عن إضافة موانع الحمل والكشف المبكر للسرطان عند النساء في التأمين الصحي.

فيديو | متحدث الضمان الصحي: أضفنا موانع الحمل والكشف المبكر للسرطان عند النساء في التأمين الصحي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2PWeYPbBak — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

منافع أساسية وإضافية

وقال الجهني في تصريحات لقناة “الإخبارية” إن الضمان الصحي حَدّث حزمة المنافع الأساسية في 1 أكتوبر 2022، موضحًا أن المجلس حرص في هذا التحديث على التركيز في المنافع التي يحتاجها المستفيدون، وعلى رأسها المنافع التي تستفيد منها النساء.

وأضاف أن هذا التحديث اشتمل على إضافة الفحوصات الاستكشافية المبكرة لأمراض السرطان، مثل سرطاني الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى الفحص المبكر عن هشاشة العظام، فضلًا عن موانع الحمل، وعلاجات ما بعد الطمث للنساء.

رعاية المرأة

وأكد المجلس في وقت سابق أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تعتبر رعاية للمرأة من خلال توفير الخدمات الصحية والوقاية الفعالة للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية.

وتضمن وثيقة المنافع الصحية الأساسية حصول المرأة على الرعاية الصحية على نطاق واسع، وتشمل التغطية التأمينية للفحوصات كل من سرطان الثدي، سرطان القولون، وسرطان عنق الرحم.