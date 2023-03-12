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استعدادًا لاستضافة جائزة السعودية الكبرى

إغلاق كامل لطريق الكورنيش الفرعي في منطقة الفورمولا 1 بجدة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
إغلاق كامل لطريق الكورنيش الفرعي في منطقة الفورمولا 1 بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مرور جدة بدء المرحلة الثالثة من الخطة المرورية بإغلاق كامل لطريق الكورنيش الفرعي المتجه لـ حلبة كورنيش جدة وتحويل الحركة إلى طريق الأمير فيصل بن فهد عبر شارع جبير بن الحارث.

ويأتي ذلك استعدادًا لاستضافة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 من 12- 14 مارس الجاري.

ويُعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 جزءًا من الرؤية الأوسع لمستقبل المملكة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة الجميع عبر مختلف الشرائح الاجتماعية، بدءًا من النواحي الثقافية ووصولًا إلى الرياضة، لكي يحصل كل فرد على فرصة تحقيق أحلامه والإسهام في بناء أمّة أكثر ازدهارًا.

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