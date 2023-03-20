إغلاق كامل لطريق كورنيش جدة الفرعي

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أعلن مرور جدة، بدء المرحلة الخامسة من الخطة المرورية، وذلك باستمرار الإغلاق الكامل لطريق الكورنيش الفرعي المتجه لـ حلبة كورنيش جدة؛ نظرًا لأعمال الصيانة بعد نهاية سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 من 21- 25 مارس.
جاء ذلك خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع تويتر.
وانطلق أمس سباق جائزة السعودية الكبرى “فورمولا 1” على حلبة كورنيش جدة، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم.
وكانت الجولة التأهيلية أسفرت عن حجز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بُول، مركز الانطلاق الأول في السباق، حيث حقق اللفة الأفضل بزمن قدره دقيقة و28 ثانية، أما تشارلز لوكلير سائق فيراري صاحب المركز الثاني فحل ثانيًا وذلك بفارق 0.155 ثانية، بينما حل الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن في المركز الثالث، بفارق 0.465 ثانية.