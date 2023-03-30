Icon

موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها Icon جماهير النصر: ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية الأوحد Icon الهلال يفقد سالم الدوسري 10 أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصفها في تغريداته بأنها تشهيرية

إلزام نجل نتنياهو بدفع تعويض لنائبة سابقة بالكنيست

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
إلزام نجل نتنياهو بدفع تعويض لنائبة سابقة بالكنيست
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألزمت محكمة في تل أبيب، يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بدفع نحو 20 ألف دولار كتعويض للنائبة السابقة ستاف شافير بعد خسارة دعوى تشهير.

ووفقًا لصحيفة “The Times of Israel”، رفعت شافير دعوى قضائية ضد يائير نتنياهو بسبب تغريدات مسيئة على “تويتر” نشرها منذ 3 سنوات وصفتها بأنها تشهيرية.

من جهته رفع نتنياهو دعوى مضادة ضد شافير بشأن منشوراتها ضده في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن المحكمة رفضت هذه الدعوى.

غرامة مالية

وبعد رفض الدعوى ، يتعين على نجل نتنياهو الآن دفع 70 ألف شيكل (نحو 19,5 ألف دولار) بما فيها 11 ألف دولار كتعويض على تعليقاته التشهيرية و5,5 ألف دولار رسوم قانونية وحوالي 3 آلاف دولار كتكلفة الدعوى المضادة المرفوضة.

وتعليقًا على قرار المحكمة كتبت شافير على “تويتر” أنها ستتبرع بهذه الأموال لمنظمات تكافح التحريض والعنف ضد النساء.

مواقف يمينية

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن يائير نتنياهو معروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ووجوده شديد اللهجة على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرضه للمحاكمة أكثر من مرة، فيما يكتسب يائير تدريجيًا اهتمامًا إعلاميًا على خلفية تقارير إخبارية عن تأثيره على سياسة والده خاصة فيما يخص خطة مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم