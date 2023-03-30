إلزام نجل نتنياهو بدفع تعويض لنائبة سابقة بالكنيست

ألزمت محكمة في تل أبيب، يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بدفع نحو 20 ألف دولار كتعويض للنائبة السابقة ستاف شافير بعد خسارة دعوى تشهير.

ووفقًا لصحيفة “The Times of Israel”، رفعت شافير دعوى قضائية ضد يائير نتنياهو بسبب تغريدات مسيئة على “تويتر” نشرها منذ 3 سنوات وصفتها بأنها تشهيرية.

من جهته رفع نتنياهو دعوى مضادة ضد شافير بشأن منشوراتها ضده في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن المحكمة رفضت هذه الدعوى.

غرامة مالية

وبعد رفض الدعوى ، يتعين على نجل نتنياهو الآن دفع 70 ألف شيكل (نحو 19,5 ألف دولار) بما فيها 11 ألف دولار كتعويض على تعليقاته التشهيرية و5,5 ألف دولار رسوم قانونية وحوالي 3 آلاف دولار كتكلفة الدعوى المضادة المرفوضة.

وتعليقًا على قرار المحكمة كتبت شافير على “تويتر” أنها ستتبرع بهذه الأموال لمنظمات تكافح التحريض والعنف ضد النساء.

مواقف يمينية

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن يائير نتنياهو معروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ووجوده شديد اللهجة على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرضه للمحاكمة أكثر من مرة، فيما يكتسب يائير تدريجيًا اهتمامًا إعلاميًا على خلفية تقارير إخبارية عن تأثيره على سياسة والده خاصة فيما يخص خطة مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.